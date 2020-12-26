شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنجو من الموجة الثانية لفيروس كورونا؟.. استشاري تغذية تجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة، إن «كثرة الحفلات والمهرجانات وعودة الأنشطة اليومية خلال الأشهر الماضية، مع عدم الأخذ بالإجراءات الاحترازية كان السبب في الانتشار الواسع لفيروس كورونا من جديد».

وأضافت «عبدالوهاب»، خلال حوارها ببرنامج «صباح الورد» المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن الفيروس يحارب من أجل التعايش والبقاء، لذا بدأ يغير من شكله ويتمحور ومن هنا تظهر سلالات جديدة في العديد من الدول، وتتميز تلك السلالات بالانتشار بشكل أكبر ولكن حتى الآن لم يثبت أنها أكثر قوة وخطورة.

وأكدت على ضرورة التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المغلقة، مع الحرص على ارتداء الكمامات طوال الوقت، واصطحاب الكحول والصابون لتعقيم الأيدي طوال اليوم، فضلًا عن تعقيم الأسطح قبل لمسها، مشددة على ضرورة إجراء التحاليل الدورية للأصحاء والحرص على التواصل مع الأطباء والمتابعة معهم طوال الوقت خاصة لاصحاب الأمراض المزمنة.

ولفتت إلى ضرورة تناول الأغذية الصحية والإكثار من الخضروات من أهمها البقدونس والفاكهة التي تحتوي على فيتامين سي، والإكثار من شرب المياه، لتقوية جهاز المناعة لمقاومة فيروس كورونا.