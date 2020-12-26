شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل زراعة الشرقية يستعرض إنجازات إدارة المكافحة الحقلية خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، تقريراً حول إنجازات إدارة المكافحة الحقلية بالمديرية خلال عام 2020، والتي قامت بإجراء أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والحكومية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، ونظمت العديد من الدورات التدريبية لمطبقي المبيدات، فضلا عن معالجة عدد من المحاصيل الزراعية كالقمح والبرسيم والبنجر والفول، وذلك للنهوض بالمحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية وزيادة إنتاجيتها.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم علاج مساحة 4084 فدان من محصول البرسيم ضد فقس دودة ورق القطن، كما تم علاج مساحة 21495 فدان من محصول بنجر السكر ضد فقس دودة ورق القطن، ومساحة 18480 فدان ضد الحشائش، بالإضافة إلى مساحة 11678 فدان ضد تبقع الأوراق، ومساحة 1863 فدان ضد ذبابة أوراق البنجر، كما تم علاج مساحة 281 فدان من محصول الفول البلدي ضد الحشائش، ومساحة 160 فدان ضد الحشائش يدوي، ومساحة 2343 فدان ضد التبقع البنى كوقاية أولية، وكذلك مساحة 1645 فدان ضد التبقع البنى كوقاية ثانوية، ومساحة 1013 فدان ضد التبقع البنى وقائية ثالثة.

وأضاف أنه تم علاج مساحة 77359 فدان من محصول القمح ضد الحشائش العريضة، ومساحة 138549 فدان ضد الحشائش الرفيعة، بالإضافة إلى مساحة 4011 فدان ضد المن، ومساحة 32913 فدان ضد الصدأ الأصفر، ومساحة 4306 فدان ضد المن، كما تم تركيب 1250 مصيدة لعوائل البنجر والبرسيم، و1500 مصيدة حزام سكنى و302 مصيدة شوكية عوائل، و500 مصيدة بمحصول القطن، و50 مصيدة قارضة، و225 مصيدة قرنفلية، و50 مصيدة أمريكية، و20 مصيدة ضوئية، لافتا إلى أنه تم علاج 118 وحدة بمحالج القطن ضد النمل الأبيض، وكانت كمية المبيدات المستهلكة 144 لتر من مبيد بيريبان A، كما تم تركيب 4 مصائد فرمونية بأماكن الإصلاح الزراعي بالجمعيات لمكافحة إصابات بدودة الحشد الخريفية.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة المكافحة الحقلية بإجراء أعمال التطهير والتعقيم لحوالي 4875 منشأة ما بين حكومية وتعليمية ومراكز شباب وبنوك، وأسواق بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الموجة الأولى والثانية لفيروس كورونا، وكذلك عقد 7 دورات لتدريب 226 متدرب من مطبقي المبيدات، بالاشتراك مع معهد بحوث وقاية النبات لتعريفهم بالاستخدام الأمثل للمبيدات في المحاصيل الزراعية.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن مديرية الزراعة بإداراتها المختلفة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم للفلاحين والمربين، للعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن تنظيم ندوات لتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين بأحدث الأساليب العلمية في استخدام الصوب الزراعية، وزراعة محاصيل الخضر والفاكهة ومكافحة الآفات المختلفة، لتحقيق أعلي إنتاجية بما يسهم في زيادة الدخل القومي، بالإضافة إلى ما تقوم به من إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والحكومية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.