شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من كورونا.. رش وتعقيم شوارع وأبنية دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت إشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، شهدت شوارع مركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع وحدة الملاريا بدسوق أعمال رش وتطهير، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم رش وتطهير المصالح الحكومية والمدارس وشوارع المدينة والقرى بين ورديات أعمال النظافة الصباحية والمسائية، واستغلال أوقات غلق المحال والمقاهي واستمرار العمل على رش وتطهير وتعقيم شوارع المدينة بدسوق، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحتزارية لمواجهة فيرس كورونا.

وقالت ماضي إنه تم القيام بأعمال حملات رش وتطهير المصالح والمدارس والمواقف واماكن الباعة الجائلين بالمدينة وتطهير ماكينات الصرف الالي وامام البنوك ومحطة القطار والشوارع الرئيسة والفرعية خلال أوقات الغلق بالفترة الثالثة ومازال العمل مستمر تباعا على فترات مختلفة بكافة المناطق يوميا، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية وجارى المتابعة يومياً تباعاً، وتحت إشراف نواب رئيس المركز والمدينة وروساء الاحياء ووحدة الملاريا وذلك في إطار اتخاذ رئاسة مركز ومدينة دسوق، للجهود الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، في المجابهة والتصدي لعدوى فيروس كورونا.