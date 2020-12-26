شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير في أول أيام الترشح لانتخابات نقابة المحامين الفرعية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة المحامين الفرعية بالمنيا، إقبالا كبيرا، حيث تقدم 4 مرشحين للتنافس على مقعد النقيب، و12 مرشحا على مقاعد العضوية البالغ عددها 11 مقعدا.
قال محمد الكسار، عضو النقابة العامة للمحامين، إن فتح باب الترشح من 26-31 ديسمبر الجاري من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، عدا اليوم الأخير من 9 صباحا حتى 5 مساءا، حيث تقدم طلبات الترشح بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة.
وأضاف «الكسار»، في تصريحات صحفية، أنه تقدم للترشح لخوص انتخابات النقابة الفرعية بالمنيا، 4 مرشحين على مقعد النقيب وهم مجدي رسلان، وعلاء حسن، وإبراهيم أبوعوف، وعلي الدلجاوي، بالإضافة إلى 12 مرشح على مقاعد العضوية.
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