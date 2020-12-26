محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مبنى ديوان عام المحافظة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، السبت، أعمال تطوير مبنى ديوان عام المحافظة، حيث اشتملت أعمال التطوير على إنشاء طابق جديد يضم الإدارات المستحدثة، والتي تم إنشاؤها في الفترة الأخيرة.

تأتي الجولة في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتحول الرقمي، وبناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء هيكل تنظيمي جديد لمركز المعلومات والتحول الرقمي يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، حيث يضم الطابق الجديد، وحدة المتغيرات المكانية ووحدة ال GPS وإدارة تكنولوجيا المعلومات، لتقوم برصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن والأحياء أوالقرى.

وتوفر منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا، صورا فضائية بدقة عالية جدا، وتستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات، وذلك في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، بحيث يتم ربطها مع المراكز التكنولوجية التي يتم إنشاؤها بالمدن والأحياء والتى يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

كما تضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة قاعة الاجتماعات الكبرى، لتواكب سرعة العمل أثناء الاجتماعات الهامة، وتزويدها بكافة الأجهزة الإلكترونية الحديثة من شاشات عرض ووسائل اتصال، لسهولة العمل في الحكومة الإلكترونية. وشدد المحافظ على ضروة الإنتهاء من المشروع وتسليم في الوقت المحدد، ومراعاة الجودة وتطبيق المواصفات القياسية في جميع المراحل التنفيذية.

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مبنى ديوان عام المحافظة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مبنى ديوان عام المحافظة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مبنى ديوان عام المحافظة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مبنى ديوان عام المحافظة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مبنى ديوان عام المحافظة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مبنى ديوان عام المحافظة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مبنى ديوان عام المحافظة