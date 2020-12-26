شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ المشروعات وتطبيق إجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المراكز، بتنظيم الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ الاعمال في شتي القطاعات المختلفة، من حيث متابعة حالات البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، ومتابعة مراحل تبطين الترع، مع تنفيذ أعمال رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

شدد المحافظ، على إحكام الرقابة والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى ضرورة استمرار تنفيذ الأعمال المتعلقة بجوانب التطوير والتنمية في مختلف القطاعات الخدمية، لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حالة تعد بالبناء المخالف بحي جنوب المركز، حيث تم التحفظ على أدوات البناء وتحرير محضر بالواقعة لتحويل المخالفة للنيابة العسكرية للتحقيق، كما تم رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بحي غرب وشمال وجنوب المركز، باستخدام معدات الوحدة المحلية، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمركز.

كما تابع اللواء أ.ح احمد السايس، رئيس المركز، تنفيذ اعمال تبطين الترع بقرية نواي التابعة للمركز، وبجانب تلك الحملات تابع رئيس المركز، مدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المدارس ومواقف السيارات للتأكد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة من حيث ارتداء الكمامات وتنفيذ اعمال الرش والتطهير.