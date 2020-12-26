شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقهى يقدم الشيشة لرواده بمركز مطاي بالمنيا.. واستمرار حملات الرش والتطهير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالمنيا، عن تنفيذ أعمال الرش والتطهير لمقر الوحدة المحلية للمركز، والمصالح الحكومية والبنوك ومكاتب البريد، وعلى كافة القطاعات الخدمية لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك لمنع انتشار العدوي بفيرس كورونا المستجد.
من جانبه، وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتنفيذ أعمال الرش والتطهير لكافة القطاعات الخدمية والمنشآت التي يتردد عليها المواطنين، لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.
قال خالد عبدالرؤوف رئيس المركز، أنه تم تنفيذ أعمال الرش والتطهير لمقر الوحدة المحلية، كما تم تطهير كافة المصالح الحكومية بنطاق قرية ابوان التابعة للمركز، مؤكدا الاستمرار في تنفيذ تلك الاعمال، مع المتابعة المستمرة للحالة العامة داخل شوارع المركز، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
كما نظمت الوحدة المحلية حملة مكبرة لرفع الاشغالات بحي جنوب المركز، حيث تم خلال الحملة ضبط أحد المقاهي تقدم الشيشة للمواطنين المترددين عليها، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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