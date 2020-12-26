شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف القوصية: إلغاء الاحتفال بـ«رأس السنة».. وندرس الوضع العام بشأن العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الأنبا توماس أسقف إيبارشية القوصية ومير بأسيوط، أنه في إطار متابعة الوضع الصحي وتجنبا للتجمعات، تقرر إلغاء الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية والاكتفاء بالقداسات الصباحية، واستمرار إقامة القداسات بنسبة حضور لا تتعدى 10% من استيعاب الكنيسة وتقوم كل كنيسة بتنظيم حضور القداسات للشعب حسب ظروف واستيعاب كل كنيسة مع الاحتفاظ بالمسافة الآمنة بين جميع المصلين.

أضاف الأنبا توماس: «نتابع الوضع العام ونتدارس ما يجب اتخاذه من إجراءات بخصوص الاحتفال بعيد الميلاد بما يحفظ سلامة وأمان الشعب، ونؤكد على جميع أفراد الشعب الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وعلى كل من يشعر في نفسه أنه قد يكون سببا في عدوى آخرين فعليه الالتزام بإجراءات العزل الصحي الفردي بحسب تعليمات الأطباء».