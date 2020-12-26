شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم مطار القاهرة يسير 206 رحلات جوية على متنها أكثر من 22 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير مطار القاهرة اليوم السبت 206 رحلات دولية إلى عدة وجهات على متنهم أكثر من 22 ألف راكب ما بين سفر ووصول.

وحسب مصادر فان المطار سيغادر منه 101 رحلة تنقل على متنها 10340 مسافر وستتوجه إلى عدة مدن منهاتورنتو، بيروت، بغداد، أكرا، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبى، لندن، باريس، مدريد، موسكو، اسطنبول، جنيف، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، دبى، ميونيخ، نيويورك، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الأردن الشارقة، نيروبى، أديس أبابا، إربيل

فى حين يستقبل 105رحلات على متنها 11784 راكبا قادما من عدة وجهات منها نيويورك لندن روما موسكو جوهانسبرج أربيل ميونخ برلين الأردن أعدن ميلانو تونس أثينا أديس أبابا أكرا لاجوس أبوجا بروكسل أمستردام كوبنهاجن الدار البيضاء البحرين فرانكفورت بيروت دبى الشارقة أبو ظبى دمشق برجامو الخرطوم بغداد.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.