شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 إلى الجمعة 01 يناير 2021 : يوم السبت 26 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة ( 10 % تقريبا ) : على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة . أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة. شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . -الأحد 27 ديسمبر 2020 : -الأحد 27 ديسمبر 2020 أمطار خفيفة إلى متوسطة .. على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة . شبورة مائية صباحا .. على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . -يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020 : -يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020 أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من حلايب وشلاتين . شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . -الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 : -الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر. شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 : يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 : شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . يوم الخميس 31 ديسمبر 2020: يوم الخميس 31 ديسمبر 2020: أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. شبورة مالية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . يوم الجمعة 1 يناير 2021 : يوم الجمعة 1 يناير 2021 : شبورة مالية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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