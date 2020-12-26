شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير التعليم العالى ينفى تعليق الدراسة بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها نفى وزير التعليم العالى ما تردد عن تأجيل الدراسة بالجامعات، فضلاً عن تقارير فنية ورياضية واقتصادية متنوعة.

اللجنة الأولمبية تعلن تعليق إقامة البطولات داخل الصالات المغلقة

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بياناً بشأن تعليق إقامة أى بطولات فى صالات مغطاة لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا.

وجاء نص بيان اللجنة الأوليمبية على النحو التالى:-

بالإشارة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بناءً على التقارير المعلنة من وزارة الصحة المصرية في الآونة الأخيرة، وبالإشارة على قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات والأفراح وسرادق العزاء في القاعات المغلقة، وبعد مراجعة أكواد وزارة الشباب والرياضة المنظمة لاستئناف النشاط الرياضي في ظل جائحة كوفيد ١٩

الأهلي يقترب من إنهاء صفقة سيرينو مع صن داونز لمدة 3 مواسم

اقترب مسئولو النادي الأهلي، من إنهاء صفقة الأورجوياني جاستون سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، بنسبة كبيرة بعدما نجح اللاعب في الضغط على إدارة ناديه من أجل الموافقة على انتقاله للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وشهدت الأيام الماضية توتر علاقة سيرينو بإدارة صن داونز بسبب عدم مشاركة اللاعب في تدريبات الفريق من أجل الموافقة على طلبه باللعب للأهلي.

الإسكان: 1.5 مليار جنيه حجم استثمارات منظومة فصل الصرف ببرج العرب الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالي استثمارات منظومة فصل الصرف الصناعي عن الصرف الآدمي بمدينة برج العرب الجديدة بلغ نحو 1.5 مليار جنيه، وذلك لتحقيق الاستفادة الكاملة من مياه الصرف المعالجة ثلاثياً ورفع كفاءة منظومة الصرف لاستيعاب مياه الأمطار، وترشيد استهلاك المياه المنقاة المستخدمة فى الزراعة، مشيراً إلى أن المنظومة شملت تنفيذ المرحلة الأولى من محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بطاقة 115الف م3/ يوم، ومحطة رفع وخطوط طرد بتكلفة 400 مليون جنيه، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس في أغسطس الماضي.

كلوب رداً على محمد صلاح: الطقس فقط من يجبرك على الرحيل من ليفربول

رد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، من خلال عدة رسائل على ما أثير حول رحيل محمد صلاح عن الريدز بعد تصريحاته الأخيرة.

وأثارت تصريحات محمد صلاح التى أدلي بها فى حوار مع صحيفة "آس الإسبانية" الجدل بشأن مستقبله مع ليفربول، بعدما ألمح بإمكانية اللعب لقطبى الكرة العالمية ريال مدريد أو برشلونة، فضلا عن حزنه لعدم ارتداء شارة قيادة الريدز فى مباريات دوري أبطال أوروبا.

لجنة إدارة أزمة كورونا تعقد اجتماعا غدا لبحث إجراءات منع احتفالات رأس السنة

تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتماع لها غدا الأحد وذلك بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا ولبحث الإجراءات التى سيتم تطبيقها فى رأس السنة لمنع الاحتفالات.

وكان الدكتور مُصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد شدد خلال اجتماع الحكومة الأخير على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخى ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكدًا أن هناك توجيهًا واضحًا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، فى إطار سعى الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتى تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون فى تنفيذ الإجراءات.

غدا شبورة بكافة الأنحاء وأمطار بجبال البحر الأحمر والصغرى بالعاصمة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، شبورة مائية صباحا، وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة

مايا مرسى تهنئ الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية: "مخلصين لعملهم"

هنأت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، مؤسسة الخليج 365، بقيادة الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، على فوزها بجائزة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية من نادى دبى للصحافة.

رئيس الوزراء يستعرض حصاد وزارة الثقافة خلال عام 2020.. إعادة تطوير 19 صرحا ثقافيا فى المحافظات.. وتقديم 84 ألف نشاط افتراضى وفعلى.. وإقامة معارض للكتاب فى 24 قرية بـ4 محافظات فى صعيد مصر لأول مرة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، تضمن حصاد المشروعات والأنشطة والمبادرات التى تبنتها الوزارة خلال العام الجاري.

وأشارت الوزيرة، خلال التقرير، إلى أن المشروعات التى تم افتتاحها والتى أُعيد تطويرها خلال عام 2020، تمثلت فى إعادة تطوير 19 صرحا ثقافيا بالمحافظات، وافتتاح 5 مشروعات تعليمية وإبداعية بأكاديمية الفنون، وافتتاح 5 مكتبات بسور أكاديمية الفنون.

الايجيبشن ليج يواصل مفاجآته.. الكبار يتذيلون جدول الدورى فى انطلاقة الموسم الجديد.. المقاولون بلا نقاط ويتذيل الجدول.. تراجع ملحوظ لدى الطلائع والإنتاج.. بيراميدز يحتل الترتيب الـ15 بنقطة.. والإسماعيلى "بينقط"

مفاجآت بالجملة شهدتها انطلاقة الايجيبشن ليج التى اقتربت من إنهاء أسبوعها الرابع، حيث نجح الوافدون الجدد إلى دورى الأضواء والشهرة بعد الصعود من القسم الثانى أو "دورى المظاليم" فى إثبات قدرتهم على المنافسة، وظهرت قيمة التدعيمات القوية التى قاموا بها قبل انطلاق الموسم ليجمعوا عدداً من أصحاب الخبرات بالإضافة إلى عناصر الشباب وهو ما ساعدهم على تشكيل شخصيتهم منذ الأسابيع الأولى وأصبحوا يشكلون خطراً على الأندية الكبيرة.

عمرو أديب يهنئ الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية: المؤسسة تطورت بشكل كبير وصاحبة مصداقية.. ويؤكد: اليوم المؤسسة مكان ثقة للجميع ومصدر للخبر الصحيح .. الإعلامي الكبير: "عمل تليفزيون وبيحرق علينا الشغل".. فيديو

هنأ الإعلامى عمرو أديب، الخليج 365 على فوزها بجائزة الصحافة الذكية من نادى دبى للصحافة، قائلاً: "مبسوط لليوم السابع لأن أنا ابتديت مع الخليج 365.. وكان هو يشجعنا وأنا بشجعهم.. وتطور جدًا.. وعمل تليفزيون وفيه مذيعين وبيحرق علينا الشغل.. هى دى الصحافة المتطورة.. واليوم السابع تطور على مرحلتين؛ الأولى من الورقية للصحافة الرقمية، والثانية من الرقمية إلى الصحافة اللى فيها كل حاجة".

التعليم العالي تنفي تعليق الدراسة بالجامعات: سنتخذ إجراءات ضد مروجى الشائعات

قالت وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن القرار المنسوب للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار تماما من الصحة

الإفتاء تجيز لقاح كورونا المستخدم فيه مشتقات الخنزير حال تحولها لمادة أخرى

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من استخدام لقاح فيروس كورونا ما دامت هذه المادة المستخدمة فيه قد تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى، واستحالت إليها بحيث أصبحت مادة أخرى جديدة.

5 رسائل قوية من كلوب إلى محمد صلاح نجم ليفربول.. الطقس وحده يمكن أن يدفعك للرحيل.. الريدز أحد أكبر اندية العالم.. لا يمكن إجبارك على البقاء.. ما قلته عن المستقبل صحيح بنسبة 100%.. أنت مهم بالنسبة لى وللنادى

فاجأ الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، النجم المصري محمد صلاح بتصريحات قوية رداً على ما قاله في حواره مع صحيفة "آس"الإسبانية، ملمحاً إلى إمكانية اللعب إلى ريال مدريد وبرشلونة في المستقبل القريب، وأطلق الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، عددا من الرسائل إلى محمد صلاح، في حوار مع صحيفة "الجارديان"البريطانية، بعد التصريحات التي أثار بها الجدل بشأن مستقبله مع ليفربول، بعدما ألمح إلى إمكانية اللعب لقطبى الكرة العالمية ريال مدريد أو برشلونة، فضلا عن حزنه لعدم ارتداء شارة قيادة الريدز فى مباريات دوري أبطال أوروبا.