شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأعلى للإعلام: الجماعات المتطرفة حولت العلاقة بين الدين والدولة لعداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أئمة مصر والسودان ، فى الدورة المشتركة التى تنظمها وزارة الأوقاف المصرية بأكاديمية الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الشيخ جابر طايع ، رئيس القطاع الدينى ووكيل أول الوزارة.

وذكر بيان صحفى للوزارة اليوم السبت ، أن الكاتب الصحفى كرم جبر ، أكد على التقارب والانسجام ووحدة المشتركات بين مصر والسودان قديمة وعديدة، منها مشتركات تاريخية، ومنها مشتركات ثقافية، ومنها مشتركات حياتية، ونهر النيل خير شاهد على هذا، كما تشارك مصر السودان فى التعددية الدينية، مبينا أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة جعلت العلاقة بين الدين والدولة علاقة عداء ، ومن هنا تأتى الأهمية العظيمة لمبادرة بناء الوعى بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام.

ومن جانبه أكد الشيخ جابر طايع ، رئيس القطاع الدينى على أن مهمة الإمام فى غاية الأهمية حيث ، أن يتعامل مع عقول الناس من خلال قيادة القيم وبناء القوة البشرية وتنميتها هو الأساس الجيد لبناء الدول القوية.