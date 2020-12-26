شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح مخاطر تعرض الحوامل والأطفال لدخان الشيشة والسجائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن المخاطر التى تتعرض لها السيدات الحوامل والأطفال الرضع بسبب دخان السجائر والشيشة وطالبت بضرورة الإقلاع عن التدخين.

وقالت وزارة الصحة فى منشور لها قد يؤدى استنشاق الحوامل لدخان السجائر أو الشيشة لمشاكل صحية للجنين وصعوبة التعلم عند الطفل، كما أن استنشاق الأطفال والرضع لدخان التبغ الصادر من الآباء المدخنين يزيد لديهم مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ وانخفاض النمو البدنى، والإصابة بسرطان الأطفال.

وأكد وزارة الصحة، أن تعرض الأطفال لدخان التبغ يتسبب فى إصابتهم بإمراض تنفسية مزمنة مثل الربو، وعدوى الأذن وانخفاض وظائف الرئة، ويصاب الأطفال من الأمهات المدخنات بمزيد من النوبات المرضية التنفسية.



الصحة توضح مخاطر تعرض الحوامل والأطفال لدخان الشيشة والسجائر

وكشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، أن مصر تحتل المركز 148من حيث إجمالى الإصابات بها لكل مليون نسمة فيوجد "1249" مصابا لكل مليون نسمة وذلك بالمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم التى ظهرت بها حالات إصابة حتى الآن.

يذكر أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.