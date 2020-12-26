شكرا لقرائتكم خبر عن عميد هندسة حلوان يكشف كواليس وفاة طالب أصيب بكورونا: لم يحضر منذ 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد الجارحى، عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان، إنه لم يتم تعطيل الدراسة بالكلية خلال الأيام الجارية موضحا أن الدراسة تسير بنظام الأون لاين على مدار أيام السبت والأحد والأثنين، وذلك لإجراء تعقيم موسع للكلية والمدرجات .

وأوضح الدكتور أحمد الجارحى، لـ"الخليج 365"، أن الطالب المتوفى من الكلية بفيروس كورونا لم يحضر الكلية منذ 10 أيام وتوفى مصاب بالفيروس فى مستشفى الحميات بالعباسية بعيدا عن الكلية، ومع ذلك فأن الكلية أصدرت تنبيه على كل الطلاب المخالطين معه فى الامتحانات بالتوجه للإدارة الطبية لتقييم حالاتهم والوقوف على ما اذا ظهرت عليهم أعراض من عدمه وهل بحاجة إلى الحجز المنزلى أم بالمستشفى.

وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان، إلى أنه تم التنبيه على أى طالب يشعر بأى أعراض بالذهاب إلى مستشفى الجامعة لتوقيع الكشف عليه وبدورها تقوم المستشفى بإرسال بياناته حتى تتابع الإدارة الطبية حالته وأما أن يحجز بمنزله أو المستشفى.