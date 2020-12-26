شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء القواعد الخرسانية بكبارى المشاة بطريق الفيوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال إنشاء القواعد الخرسانية الخاصة بكبارى المشاة الجارى انشاءها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطريق الفيوم لخدمة عبور المشاة بمناطق "مدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية - حدائق الأهرام" وذلك حفاظاً على امن وسلامه المواطنين وللتيسير عليهم اثناء عبور الطريق للحد من وقوع الحوادث .

وكلف المحافظ رئيس حى الهرم بتخصيص إدارة لمتابعة أعمال صيانة تلك الكبارى بشكل دورى لضمان استمرار كفاءه السلالم الكهربائية والنظافة العامة موجها بتطوير الممشى المجاور لكبارى المشاة بجوار منطقة التجنيد ومدخل مساكن الشباب ورفع كفاءة الأسوار ليتماشى مع مخطط التطوير الحضارى الجارى تنفيذه بالمناطق المؤدية للمتحف المصرى الكبير .

وتفقد محافظ الجيزة البوابة الأولى لقطاع هضبة الأهرام موجها بالتنسيق مع الجمعية المسئولة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتحقيق الانضباط بالشارع وإزالة أى معوقات تواجه المواطنين بالإضافة الى التنبيه على المواطنين أصحاب الأراضى الفضاء بضرورة إقامة اسوار للأراضى لضمان عدم إلقاء المخلفات بها .

وكلف المحافظ مديرية الطرق وحى الهرم بعقد اجتماع تنسيقى مع أجهزة المرافق "مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز ومترو الأنفاق" لمراجعة شبكات المرافق للبدء فى طرح أعمال تطوير ورصف عددا من المحاور المرورية المؤدية الى المتحف المصرى الكبير بنطاق مناطق حدائق الأهرام القديمة وهضبة الأهرام ومساكن الشباب ومنطقه التجنيد والرماية.

ووجه راشد خلال تفقده منطقة حدائق الأهرام القديمة برفع كفاءة الأسوار والساحات الخضراء المتواجدة بالشوارع المتفرعة من شارع الشمس والشوارع المؤدية إلى كبارى المنصورية الجديدة بما يحقق تطوير حضارى شامل للمنطقة خاصه وأنها تشهد أعمال حفر للخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

وحرص محافظ الجيزة على تفقد أعمال تطوير شارع النيل والذى تنفذها المحافظة للحفاظ على الطابع السياحى ولتحسين الرؤية والصورة البصرية بالشارع.

وشدد المحافظ على الشركة المنفذة للأعمال بمراعاة النسق الجمالى لأرصفة المشاة وان يكون لها طراز يعبر عن المظهر الحضارى للنيل وإنشاء رامبات بالجزيرة الوسطى وجانبى الطريق لتسهيل تنقل ذوى القدرات الخاصة بالإضافة الى تجديد كل الاسوار الحديدية بمسار ممشى شارع النيل فى الجانب المقابل للكورنيش وتطوير الجراجات والساحات المتواجدة بذات المنطقة لتوحيد النسق الجمالى للطريق بأكمله.

كما وجه راشد أحياء العجوزة والدقى بالتنسيق مع شركة الكهرباء ونقل اى غرف او اكشاك للكهرباء بعيدا عن مسار طريق المشاة واسوار كورنيش النيل .

وكلف هيئة النظافة والتجميل بإزالة عددا من الأشجار المتهالكة التى توقف نموها وتسئ للمظهر العام بالطريق واستبدالها بنخيل وأشجار جمالية لتحسين الرؤية البصرية العامة بالطريق .