شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تستعد لصرف معاشات يناير بجداول منظمة لمنع التزاحم أمام المنافذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف معاشات شهر يناير المقبل لما يقرب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بجدول منظمة لمنع التزاحم أمام المنافذ.

وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قد أكد على جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات و المستحقين عنهم من الشريحة الأولى وعددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارا من يوم 3 من يناير2021 على أن يتم الصرف لباقى الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة.

وأوضح رئيس هيئة التأمين الاجتماعى أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و 7 مليار جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لافتا الى إمكانية صرف كل صاحب معاش و مستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت " ميزة" مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى و المقدر عددها 12 الاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر .