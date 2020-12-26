شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تقرر عقد امتحانات الفصل الأول 9 يناير أون لاين بنظام "بابل شيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن مجلس الكلية قرر عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالكلية أون لاين من خلال منصة الجامعة التعليمية " بلاك بورد" موضحة أن الامتحان سيكون بنظام " البابل شيت" على أن تبدأ 9 يناير المقبل وذلك ضمن خطة الجامعة والكلية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، فى تصريح خاص لـ" الخليج 365"، إن الكلية نظمت خلال الفترة الماضية عدد من الورش التدريبية لاساتذة الكليات والطلاب للتدريب على منصة الجامعة التعليمية وذلك لتكون الكلية جاهزة للامتحانات الأون لاين، لافتة إلى أنه تم تشكيل فريق للدعم الفني للتواصل خلال أيام الامتحانات.

وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الكلية كان لها تجربة ناجحة فى عقد امتحانات الميد تيرم للطلاب أون لاين، وبالتالي لديها الإمكانيات لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول أون لاين على مستوى جميع الفرق الدراسية.