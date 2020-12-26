شكرا لقرائتكم خبر عن "الرعاية الصحية" توقع اتفاقية للتوسع فى تقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم بالتأمين الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، وقعت اتفاقية مع إحدى كبرى شركات التأمين الطبى العالمية لتوفير خدمات الرعاية الصحية بمستشفيات الهيئة للمؤمن عليهم من المصريين والأجانب بالقطاع الخاص بالمحافظات التى بها مستشفياتها وعلى رأسها محافظتى بورسعيد والأقصر وهو ما يضمن حصولهم على خدمات بمعايير عالمية وذلك لأول مرة بمصر.

جاء ذلك عقب لقاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وفدًا من الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ووفدًا من الشركة، لمناقشة سبل التعاون بين الطرفين لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى وعملاء الشركة وفقا لمعايير وأكواد الجودة العالمية.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فى بيان اليوم، تكاتف جهود الجهات المعنية بالشأن الطبى من القطاع الحكومى والخاص لتوفير أفضل خدمات صحية للمنتفعين تتسق مع معايير الجودة بما يسهم فى تحقيق مصر لأهدافها الاستراتيجية رؤية مصر 2030، لافتة إلى أن هذا النوع من التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص باعتبارهما جناحى الدولة لدفع عجلة التنمية فى كافة المجالات.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن استراتيجية الدولة المصرية تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة تتسم بالعدالة وتتمع بتوافقها مع المعايير العالمية يكون فيها المريض محور اهتمام الدولة ورعايتها، قائلة:"نثق فى كفاءة المنظومة الصحية الجديدة وفى وقدرات منشآتها الصحية الممثلة فى المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية التى تسعى إلى أن تكون حجر الزاوية فى مؤشرات التنافسية العالمية فيما يخص الرعاية الصحية.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة و السكان لشئون الاعلام و المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة إن الاتفاقية تمثل تحول كبير فى مستوى الخدمات الطبية مشيرا الى أن الخدمات التى ستقدمها الشركة تتمتع بمطابقتها للمقاييس العالمية، ونستهدف دعم وتطوير الخدمات الطبية بأعلى معايير للجودة وفقا لتوجهات الدولة .

وفى ذات السياق أكد أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية تتبع معايير وضوابط معتمدة عالميا لتوفير خدمات تشخيصية و علاجية هى الأكثر تطورا للمواطنين.

وقال السبكى، إن التعاون يعبر عن عميق الثقة فى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية والتى تتماشى فى جودتها مع المعايير العالمية، بالإضافة لحزم الخدمات الصحية المتكاملة التى تقدم من خلالها، كما تعكس الثقة فى الكوادر الطبية تسعى الهيئة لضمها والتى دفعت الهيئة للوصول نحو التنافسية فى تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، وساهم فى أن تكون الهيئة ومنشآتها الصحية ذراع الدولة فى بناء مستقبل صحة مصر.

ولفت السبكى إلى أن الدولة أنشأت مستشفيات الهيئة على أحدث طراز و دعمتها بأحدث الأجهزة الطبية وغير الطبية لتضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى وباستخدام أحدث التقنيات الطبية التى كفلتها الأجيال الذكية من مستويات الرعاية الصحية فى الوحدات والمستشفيات، مؤكدًا حرص وهيئة الرعاية الصحية والتزامها الوطنى بتطوير الخدمات بصفة مستمرة بما يتوافق مع الجهود التى تبذلها الدولة المصرية وتقودها وتدعمها القيادة السياسة بكل السبل لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين دون تمييز.

وأشار د. هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، إلى أن هذه الاتفاقية تتيح الخدمات الطبية والعلاجية للمؤمن عليهم من خلال مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، بالمحافظات والتى تؤول فيه أصول المستشفيات إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، مضيفًا أنه بموجب هذه الاتفاقية تغطى شركة أكسا نفقات علاج المؤمن عليهم لديها سواء من المصريين أو الأجانب غير المنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد وذلك نظير الخدمات والرعاية الصحية المقدمة إليهم، ووفقًا للائحة الأسعار التى حددتها الهيئة العامة للرعاية الصحية للخدمات الصحية لديها فى كافة التخصصات الطبية سواء للعمليات بكافة تصنيفاتها أو بالأقسام الداخلية أو العيادات الخارجية أو بالطوارئ فى مستشفيات الهيئة.