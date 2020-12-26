شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أهمية الألعاب لتنمية المهارات والقدرات الإبداعية للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية، إن الأم يجب أن تعمل على تنشيط ذكاء الطفل منذ الولادة من خلال لفت انتباه للألوان والأصوات حتى يكون قادر على الاستيعاب بشكل أكبر وتنمية القدرات المهارية لديه، ومن ثم يكون الطفل قادر على اختيار الألعاب بإرادته.

وأضاف حسن خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن ألعاب الأطفال تنمية روح التعاون والفريق لدى الأطفال وتمنحه الثقة بذاته أنه قادر على التطوير والإبداع، موضحًا أن الألعاب تجعل الطفل يكتشف ذاته وميوله ومواهبه، ومن هنا يجب أن تبدأ الأسرة بتنمية تلك المواهب منذ الطفولة.

وأكد حسن في حواره مع الإعلامية مها بهنسي، أن كل لعبة لها مقاس محدد يتناسب مع سن كل طفل، والآباء والأمهات لهم دور كبير في اختيار لعب أطفالهم، ومشاركتهم في أوقات اللعب ومنحهم فرصة القيادة والاستكشاف والاستمتاع. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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