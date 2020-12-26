شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة لـ«شعراوي»: نفذنا 3000 مشروع خلال عامين بـ55.5 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بافتتاح مبنى الإدارة التعليمية الجديد المقام على مساحة 250 متر مربع بعدد 3 أدوار وتكلفة 4.2 مليون جنيه.

كما قاما بافتتاح مدرسة وادي النطرون الثانوية الزراعية على مساحة ١٩.٥ فدان وبتكلفة إجمالية ٤٠ مليون جنيه والمقامة وفقاً لأحدث النظم والتقنيات الحديثة تاكيداً على اهتمام الدولة بدور التعليم الفني واهميته بإعتباره النواة الأساسية في تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة وتوفير الأيدي الماهرة لسوق العمل لدفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والزراعية الجديدة وتطويرها وتزويدها بكافة الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة.

أشاد وزير التنمية المحلية بالمدرسة كنموذج متميز لتقديم أحدث النظم والتقنيات، مشيرا أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي هو ضمن أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة إهتماماً كبيراً وذلك من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والإرتقاء بالعملية التعليمة وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والإرتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلبة والطالبات.

وأكد محافظ البحيرة أن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق، مشيدا بالدعم الكبير والاهتمام المتواصل والمستمر لوزير التنمية المحلية للمحافظة لتخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، الامر الذي اثمر خلال العاميين الماضيين فقط عن تنفيذ اكثر من 3000 مشروع على أرض المحافظة منها ما تم الإنتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 55،5 مليار جنيه.

والمدرسة الجديدة تضم 17 مبنى بالإضافة للأفنية والمساحات الخضراء والطرق الداخلية على مساحة ٢٦٤٥٠ م٢ (٦ فدان و٧ قيراط تقريباً)، وتم إنشائها على مستويات بمناسيب مختلفة مقسمة إلى ٣ شرائح متساوية تقريباً يفصل بينهم أسوار من الدبش منها مزرعة مجهزة ومؤسسة للزراعة وملحق بها مبنى الطلمبات وبئر المياه محاطة بأسوار مباني من أربعة جهات بمساحة ١١ فدان بالاضافة لعدد ١٧ مبنى عبارة عن ( مبنى الفصول والإدارة على مساحة ٥٠٠ م٢، مكون من خمسة أدوار يحتوى على الفراغات و١٥ فصل دراسي و٣ معمل و٢ صالة عمل ومجالات ومكتبة وكمبيوتر وفراغ متعدد ومكاتب إدارية دورات مياة للبنين وأخرى للبنات بطاقة إستيعابية للطلاب تصل إلى ١٠٠٠ طالب- وعدد ٢ مبنى للحارس و٧ بوابات على الأسوار- مبنى الجراج بمساحة ٣٠٠ م٢ يحتوي على ٣ جراجات، يسع كل واحد منهم من ٤ إلى ٦ مركبات- مبنى المخازن بمساحة ٤٠٠ م٢ يحتوى على ٥ مخازن وحجرات إدارية ودورات مياة- مبنى الوحدة المنحلية بمساحة ١٦٠ م٢ يحتوى على معمل وحجر.

كان لقطاع التربية والتعليم خلال تلك المدة نصيب كبير من تلك المشروعات حيث تم تنفيذ عدد ٢٠٠ مدرسة بتكلفة ١.٤ مليار جنية تم إستلام 102 مدرسة بتكلفة 711 مليون جنية وجاري العمل بعدد 98 مدرسة أخرى بتكلفة 679 مليون جنيه.

الجدير بالذكر انه ومع بداية العام الدراسى الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ تم دخول عدد ٢٤ مدرسة جديدة الخدمة بلغت تكلفتها ٢٠٠ مليون جنية، الأمر الذي اسهم في تطوير الأداء والحد من الكثافات وتقديم أفضل واحدث الوسائل والطرق التعليمية لأبنائنا الطلاب.

حضر افتتاح المدرسة ومبنى الادارة التعليمية الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ،والمهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط، والدكتور الهلباوى مدير مشروع تنمية صعيد مصر بالوزارة واعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وقيادات الوزارة والمحافظة، وحازم الأشمونى سكرتير عام المحافظة، وكامل غطاس رئيس مدينة وادى النطرون، وياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء نير حمدى نائب رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمية، والمهندسة هالة عبدالله مدير فرع هيئة الابنية التعليمية بالبحيرة.

وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يفتتحان عدد من المشروعات

وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يفتتحان عدد من المشروعات

وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يفتتحان عدد من المشروعات

وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يفتتحان عدد من المشروعات

وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يفتتحان عدد من المشروعات

وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يفتتحان عدد من المشروعات