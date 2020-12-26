شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديد لمحافظ القاهرة بشأن تعديل الاشتراطات البنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، رقم 292 الصادر اليوم السبت، قرار محافظ القاهرة رقم 5842، لسنة 2020، بشأن تعديل الاشتراطات البنائية لجزء من منطقة التاسعة بحي شرق مدينة نصر. وللإطلاع على تفاصيل القرار الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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