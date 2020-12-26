شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران»: رفع حظر البضائع إلى الولايات المتحدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد تقرير وزارة الطيران المدني عن حصاد العام الجارى، أنه تم التنسيق مع إدارة أمن النقل الأمريكي TSA، بالتعاون مع شركة مصر للطيران ووزارة الطيران لرفع الحظر عن البضائع من جمهورية مصر العربية وإلى الولايات المتحدة الأمريكية والسماح لشحنات جديدة تتضمن (الخضار والفاكهة/ المنتجات الجلدية / معدات الحماية PPE / الحيوانات الحية / البريد غير الأمريكي / البضائع الخطرة).

وحصلت سلطة الطيران المدنى على تجديد شهادة الايزو ISO 9001/2015، وتم السماح بتشغيل للشركات بإستخدام طائرات الركاب لنقل البضائع وفق الإجراءات والضوابط التي تم إصدارها من سلطة الطيران المدني وقد تم بالفعل الموافقة لعدد 6 شركات مصرية، كما تم وضع خطة عمل للإنتهاء من تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من مشروع التوأمة لتطوير النظومة التشريعية لتشريعات الطيران المدني المصري والتوافق مع تشريعات الطيران الأوروبي.

كما قامت سلطة الطيران المدني بالاتفاق على منحة تقدر ب 2 مليون دولار أمريكي من قبل إدارة أمن النقل الأمريكي TSA لتجهيز بوابة بديلة لبوابة G5 بمطار القاهرة الدولي وهي (البوابة الخاصة بالرحلات المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية) وتوفير جميع المعدات الأمنية لها.

كما تم تطبيق منظومة API/PNR وتوفير مبلغ يقدر 62 مليون مصري لصالح وزارة الطيران المدني، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة النقل البريطاني DFT وذلك لعودة شركات الطيران الإنجليزية للتشغيل من مطار شرم الشيخ/ الغردقة / مرسى علم، وتم أيضا التنسيق مع هيئة البحث والإنقاذ والقوات الجوية والقوات المسلحة لتعديل بروتوكول التعاون ليشمل تأهيل المفتشين من اخصائيين وضباط البحث والإنقاذ بالسلطة لتنفيذ التفتيش على مراكز البحث.