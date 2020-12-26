شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف الشرقية: اقتصار قداسي عيد الميلاد والغطاس على الكهنة والشمامسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر، أنه تقرر استمرار صلوات القداسات في الكنائس بالحجز، على أن يكون فرد على كل دكة وتقتصر صلوات قداسي عيد الميلاد وعيد الغطاس على الكهنة والشمامسة فقط.

أضاف الأنبا مقار في بيان ، أنه تقرر إلغاء حفل رأس السنة وحفل العيد صباحا، ويقتصر استقبال التهاني بعيد الميلاد المجيد عبر الهاتف، مع إيقاف خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات والرحلات، على أن يتم بث الخدمات عن طريق الإنترنت ووسائل التواصل، وتقتصر صلاة الثالث وقداس الأربعين على أسرة المتوفى وتقام في الكنيسة، كما تمنع صلوات الحميم والزيارات المنزلية ويتم الافتقاد سواء بالتليفون أو وسائل التواصل الاجتماعي.