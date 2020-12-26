شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يصل محافظة البحيرة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، صباح السبت، إلى مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، في مستهل زيارة تفقدية، وكان في استقباله اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائبة المحافظ.

ومن المقرر أن يقوم الوزير، بافتتاح وتفقد عددا من المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة بمراكز وادى النطرون وبدر وأبوالمطامير.

ونقل محافظ البحيرة لوزير التنمية المحلية، حب وتقدير شعب وأهالي البحيرة والجهاز التنفيذي لوزارة التنمية المحلية والقيادة السياسية للجهود الكبيرة التي توليها الوزارة لدعم المحافظة المستمر والمتواصل وتنميتها والعمل على توفير كافة إحتياجات ومتطلبات المواطنين.

حضر الاستقبال المهندس حازم الأشمونى سكرتير عام المحافظة، وكامل غطاس رئيس مدينة وادى النطرون، وقيادات الوزارة والمحافظة.