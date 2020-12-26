شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، ظهر اليوم السبت، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة مدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن خطة المحافظة لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والتي أسفرت عن ضبط مركزاً للدروس الخصوصية به 150 طالب بحي شمال المدينة، وتم غلق المركز وتحرير محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن.

قال نائب المحافظ، إن هناك تكليفات بتشديد الرقابة على المخالفين لتنفيذ التعليمات الصادرة عن القيادة السياسية للدولة ووزارة الصحة والسكان، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مع الحرص على توحيد الجهود في ظل الظروف التي تمر بها البلاد للخروج بالوطن من هذه الازمة.

وشدد محافظ المنيا، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة الحالة العامة للمطاعم والمقاهي والكافتيريات، وعلى الأماكن التي يتردد عليها المواطنين، مع استمرار الحملات على مراكز الدروس الخصوصية بهدف القضاء على التجمعات للحد من انتشار العدوى.