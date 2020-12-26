شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يحرقون أشجار الكريسماس أمام كنيستي الروم والكاثوليك بالقدس .. ورئيس الأساقفة: عمل استفزازي ومشبوه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم مجهولون على إحراق شجرة عيد الميلاد «الكريسماس»، أمام كنيستى الروم الارثوذكس وكنيسة الروم الكاثوليك في مدينة سخنين بفلسطين، فجر السبت.

وقال المطران عطا الله حنا،مطران القدس، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس،أن ما حدث من إحراق الشجرتين يعتبر عملا خطيرا استفزازيا ومشبوها هدفه المس بالسلم الأهلي بالعلاقات الطيبة التي ربطت أبناء سخنين جميعا مع بعضهم البعض.

وأضاف أن من أقدم على هذا الفعل إنما تخلى عن إنسانيته وأخلاقه وفقد بصره وبصيرته واعمت الكراهية قلبه وفكره، وهذه ظاهرة يجب ان تواجه بمزيد من الوعي والحكمة والمسؤولية من كافة المرجعيات الروحية والوطنية والسياسية في مجتمعنا الفلسطيني.

ولفت إلى أن الواقعة ليست اساءة إلى عيد الميلاد، بل اساءة إلى من قاموا بها أنفسهم واظهر نفسيتهم المريضة الملوثة بالحقد والكراهية والعنصرية، وأشخاص من هذا النوع يجب ان يلفظهم مجتمعنا.

وتابع: «لا نستبعد ان يكون هناك طابور خامس وراء ما حدث، ولا نستبعد ان يكون هناك مرتزقة وعملاء مأجورون يقفون وراء هذا العمل الشنيع، وكل الاحتمالات واردة، مؤكدا ان رسالة عيد الميلاد هي رسالة المحبة والأخوة والسلام والذين أقدموا على هذا الفعل المشبوه أرادوا المس بقيم المحبة والاخوة والسلام في مجتمعنا ولكنهم سيفشلون حتما في ذلك، لأنه بالوحدة والوعي والصدق والاستقامة والرصانة نحن قادرون على ان تفشل كل هذه المشاريع المشبوهة التي لا تستهدف سخنين لوحدها بل تستهدف أرضنا المقدسة ومشرقنا برمته .