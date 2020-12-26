شكرا لقرائتكم خبر عن «شاكوش» يتصدر.. أهم الأغاني والمسلسلات التى بحث عنها المصريون فى 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محرك بحث جوجل أهم 10 أغاني بحث عنها المصريون خلال عام 2020 وتصدرتها أغنية عود البطل لمؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش والذى احتلت أغنيات شارك فيها نصف القائمة قريبًا القائمة ، أما المسلسلات فكان أهمها مسلسل الاختيار ويليه مسلسل ما وراء الطبيعة ثم البرنس.

أهم 10 أغنيات بحث عنها المصريون على محرك بحث جوجل خلال على 2020 :

عود البطل – حسن شاكوش

بنت الجيران – حسن شاكوش

مهرجان هلا والله – حمو بيكا

عود البنات – حسن شاكوش

شمس المجره – حمو بيكا وحسن شاكوش

مع السلامه للي عايز يمشي – أوشا الصغير وسعد حريقة وعمر حفظي

مهرجان اخواتي - دقدق و فانكي و زوكا و شحتة كاريكا

انا لما بحب – أمجد جمعة

سالمونيلا – تميم يونس

لغبطيطا – عمر كمال و حسن شاكوش

أهم 10 مسلسلات بحث عنها المصريون على محرك بحث جوجل خلال على 2020 :

مسلسل الإختيار

ما وراء الطبيعة

مسلسل البرنس

مسلسل النهاية

La Casa De Papel

مسلسل الا انا لازم اعيش

مسلسل ليه لأ

مسلسل الآنسة فرح

مسلسل ختم النمر

مسلسل بخط اليد