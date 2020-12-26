شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد لوزارة الدفاع بشأن تأجيل التجنيد لبعض الفئات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية، رقم 292 الصدر اليوم، قرار وزارة الدفاع والإنتاج الحربي رقم 223 لسنة 2020 بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بجامعات المعرفة الدولية كفرع لجامعة كوفنتر. وللاطلاع على تفاصيل القرار الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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