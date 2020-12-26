شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد أسبوعين حتى 30 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد مع تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول لمدة أسبوعين لتقام فى 30 يناير القادم. وكانت وزارة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن القرار المنسوب للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل والذى يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعى هو قرار عار تماما من الصحة، وأن الوزارة اتخذت كافة الاجراءات القانونية ضد مروجى هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد مزورى القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تنفى تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد أسبوعين حتى 30 يناير المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.