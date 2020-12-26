شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية بالـ72 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 إلى الخميس 31 ديسمبر 2020. وينشر ”الخليج 365” الظواهر الجوية وخرائط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة، كما يلى: وينشر ”الخليج 365” الظواهر الجوية وخرائط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة، كما يلى: يوم السبت 26 ديسمبر 2020: أمطار خفيفة (40 % تقريبا) أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة أمطار خفيفة (20 % تقريبا) على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

يوم الأحد 27 ديسمبر 2020: يوم الأحد 27 ديسمبر 2020: شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يوم الاثنين 28 ديسمبر 2020: يوم الاثنين 28 ديسمبر 2020: أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من حلايب وشلاتين شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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