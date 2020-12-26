شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تأجيل تجنيد طلبة جامعات المعرفة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر بتاريخ 26 ديسمبر لسنة 2020، قرار وزير الدفاع الخاص بتأجيل تجنيد طلبة جامعات المعرفة الدولية كفرع لجامعة كوفنترى فى مصر. وصدر قرار وزير الدفاع رقم 233 لسنة 2020، بتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بالدراسة فى جامعات المعرفة الدولية.

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