شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يشدد على إجراءات مواجهة كورونا ويجازى 3موظفين لم يرتدوا كمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار حرص إدارة مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قامت الدولة باتخاذها وفقا لما جاء بقرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الصلة، وتنفيذا لذلك، قامت إدارة المجلس بتطبيق ما ورد بالقرارات المشار إليها بكل دقة، بوجوب ارتداء الكمامات الواقية للقضاة والموظفين والمتقاضين والمحامين عند دخولهم وأثناء تواجدهم داخل مجمعات محاكم مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم ومراعاة التباعد المكاني، وتهوية القاعات والمكاتب وعدم المصافحة اليدوية.

وأوضح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، في البيان على أن إدارة المجلس أكدت على جميع الموظفين من الإداريين وسكرتارية المحاكم بضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المنصوص عليا محذرا المخالفين بالعقاب التأديبي طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع توقيع غرامات مالية تضمنتها قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وكشف المستشار طه كرسوع الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، عن مجازاة 3 موظفين بالمجلس تاديبياً، وهم كلا من "خالد. ج " و"وائل. ع " و"صلاح. ن" لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات من خلال عدم ارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا، وهي العقوبة التي قررتها القرارات أرقام 1256 - 1258 - 1257 لسنة 2020، ويأتي هذا الجزاء حرصا من إدارة المجلس على سلامة العاملين بالمجلس والمترددين عليه.