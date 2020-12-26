"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى البصل خلال شهر يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول البصل مراعاتها، خلال شهر يناير . وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية فى الآتي: ا) انتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى: 1-الاستمرار فى نقاوة الحشائش 2- اجراء الرش الوقائى والدورى بالمبيدات الموصى بها 3- استمرار الرى بانتظام ب) انتاج البصل الفتيل بالوجه البحرى : 1-الاستمرار فى نقاوة الحشائش 2- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها 3- استمرار الرى بانتظام ج) انتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى: 1- الاستمرار فى الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة 2- تجهيز الأرض لزراعة مشاتل لأنتاج البصيلات بنفس طريقة المشاتل ويراعى (1)اختار الصنف جيزة 6 محسن. (2) معدل التقاوى 30 كجم/فدان عند الزراعة اليدوية فى خطوط، 20-25 كجم/فدان عند الزراعة بالسطارة، 40 كجم عند الزراعة اليدوية نثرا. (4) اجراء رية المحاياه بعد اسبوع ولا تترك الأرض تتشقق على البادرات (4) اضافة الدفعة السمادية الأولى بمعدل 30 وحدة ازوت للفدان او 100 كجم نترات نشادر بعد الزراعة بثلاث أسابيع . د) انتاج بذور البصل "البصل الروس" 1- اجراء العزيق للمرة الثانية واضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل45 كجم وحدة ازوت / فدان او 150 كجم نترات النشادر / فدان بعد شهر من زراعة الأبصال 2- اجراء الرش الوقائى بعد مرور حوالى شهر 30-40 يوم من الزراعة بالمبيدات الموصى بها 3- اجراء عملية الرى بانتظام

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