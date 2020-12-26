شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تهنئ الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية: "مخلصين لعملهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، مؤسسة الخليج 365، بقيادة الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، على فوزها بجائزة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية من نادى دبى للصحافة.

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تدوينه لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، :"مبروك الخليج 365 جائزة الصحافة الذكية من نادى دبى للصحافة .. مبروك لأستاذ خالد صلاح وفريقه شباب وفتيات زى الفل محترفين محبين ومخلصين لعملهم صحافة ذكية ومهنية ربنا معكم وبالتوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله ".

كان موقع ”الخليج 365” قد فاز بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365.

جائزة الصحافة العربية جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسي، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة.