شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون فى الخارج عن وزيرة الهجرة: "نشيطة مخلصة لم تتأخر عنا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عدد من رموز المشتغلين بالعمل العام المصرى بالخارج، بجهود السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج خلال العام 2020، حيث قال بهجت العبيدى الكاتب المصرى المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصرى فى الخارج، أن السفيرة نبيلة مكرم تقوم بجهد فى كافة المجالات وتدير جيدا لكل الملفات والتى كان أبرزها ملف العالقين.

وأضاف بهجت العبيدى، أن العام 2020 شهد أسوأ كارثة مرت بالعالم فى القرن الأخير وهى كارثة انتشار فيروس كورونا والتى بسببها أغلقت الدول حدودها ما جعل السبل تتقطع بعشرات الآلاف من المصريين بالخارج، فقامت مكرم بعمل غرف عمليات متعددة تستطيع التعامل مع مشكلة العالقين فى كل دول العالم وهو ما كان له أكبر الأثر فى حل هذه المشكلة التى لم تقدر دول كبرى على حلها، مؤكدا أن مكرم بذلت جهدا كبيرا فى الملفات المختلفة.

ومن ناحيته قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية فى ألمانيا أننا نتقدم بالتهنئة للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على هذا الاختيار الذى صادف أهله فهى تستحق عن جدارة هذا اللقب لأنها لا تهدأ وتبذل جهدا كبيرا فى كل المشاكل التى تواجهنا.

وأكد علاء ثابت على استمراره لدعم الوزيرة فى كل ما تقوم به من عمل لخدمة أبناء مصر فى الخارج لأننا جنود لمصر ندعمها وندعم كل من يعمل على رفعة وطننا الغالى مثل نبيلة مكرم عبد الشهيد الوزيرة النشيطة المخلصة.

ومن الولايات المتحدة الأمريكية قال المهندس طارق سليمان رئيس النادى الثقافى المصرى أننا سعداء باختيار الوزيرة المحبوبة نبيلة مكرم بهذا اللقب الذى تستحقه بكل جدارة لما تقوم به من عمل يشهده الجميع.

وأضاف طارق سليمان: "قمنا بتنظيم احتفالية ليلة أمس عبر برنامج زوم شارك فيها عدد كبير من رموز الهمل العام فى أمريكا وكل دول العالم وذلك لتهنئة الوزيرة نبيلة مكرم وذلك قى رسالة شكر مننا لجهدها الكبير وعملها المتميز."

ومن سويسرا قال جمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية فى جنيف: "سعداء باختيار الوزيرة النشيطة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة كأفضل وزيرة فى مصر لعام 2020 لأنها عملت بكل جد وجهد لحل مشاكل المصريين فى الخارج ولهذا فهى تستحق هذا اللقب بجدارة واستحقاق".

وأكد جمال حماد، على أهمية استمرار التفاف المصريين فى الخارج حول وزارتهم وحول الوزيرة النشيطة المجتهدة.

وقال نشأت زنفل الذى قام على إدارة الحفل الذى أقامه النادى النصرى الثفافى بالوليات المتحدة الأمريكية أننا نتوجه بالشكر لكل الزملاء الذين شاركونا فى تكريم الوزيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد بمناسبة اختيارها وزيرة العام 2020.

وتوجه زنفل بالتهنئة للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد لاختيارها وزيرة العام، مؤكدا أنها تستحق هذا اللقب فهى تقوم بجهد كبير لحل كافة مشاكل المصريين بالخارج وتعمل فى العديد من الملفات بهمة كبيرة.

ومن باريس قال صالح فرهود رئيس الجالية المصرية فى فرنسا: "باعتبارى أقدم مصرى فى العمل العام على مستوى العالم حيث أننى أعمل بالعمل العام المصرى فى الخارج منذ 32 سنة لم أر وزيرة بهذا النشاط وهذا العمل ولذلك فإننى أرى أن اختيار نبيلة مكرم عبد الشهيد كأفضل وزيرة فى مصر هو اختيار سليم وصحيح 100%."

وأكد فرهود أن مكرم ستستمر كأفضل وزيرة للعام القادم أيضا وذلك لما تبذله من جهد ولأنها تقيم علاقات قوية مع رموز المصريين بالخارج الذين يشتغلون بجد وليس من أجل الشو الإعلامى من أجل مصر.

وقال مارك مجدى رئيس فرع الاتحاد العالمى للمواطن المصرى فى الخارج بألمانيا أننا فخورون باختيار السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد كأفضل وزيرة للعام 2020، وتستحق هذا اللقب لأنها تبذل جهدا كبيرا وتعمل على التواصل المستمر مع المصريين بالخارج بكل فئاتهم وكافة أعمارهم".

وقال إسلام طاحون والد المطربة الأوبرالية الصاعدة مريم طاحون المقيمة بالنمسا، إن نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تستحق كل الاستحقاق هذا اللقب لأنها لا تتوانى عن دعم المواهب المصرية فى الخارج كما حدث من دعمها لابنتى مريم المطربة المصرية الوحيدة فى العالم فى فن الغناء الأوبرالى، وهو ما كان له أكبر الأثر فى مسيرتها.