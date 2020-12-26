الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الدفاع بتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بجامعات المعرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار وزارة الدفاع والإنتاج الحربي بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بجامعات المعرفة الدولية كفرع لجامعة كوفنتري. ونص القرار أن يضاف بند جامعة المعرفة الدولية (كوفنتري) إلى الكشف رقم 1 بالقرار الوزاري رقم 883 بسنة 1960.

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