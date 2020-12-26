محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قبل قليل إلى مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وكان في استقباله اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائبة المحافظ.
ومن المقرر أن يقوم اللواء محمود شعراوي خلال الزيارة، بتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة بمراكز وادي النطرون وبدر وأبوالمطامير.
وقد نقل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، لوزير التنمية المحلية، حب وتقدير شعب وأهالي البحيرة والجهاز التنفيذي لوزارة التنمية المحلية والقيادة السياسية للجهود الكبيرة التي توليها الوزارة لدعم المحافظة المستمر والمتواصل وتنميتها والعمل على توفير كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين.
حضر الاستقبال المهندس حازم الأشموني سكرتير عام المحافظة، وكامل غطاس رئيس مدينة وادي النطرون، وقيادات الوزارة والمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر "شعراوي" يصل البحيرة في مستهل زيارته لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.