بعد تجاوز 1000 إصابة يوميا.. اجتماع طارئ للجنة أزمة كورونا غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال مصدر حكومي مطلع لـ"الخليج 365" إنه سيُعقد، غدا الأحد، اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد؛ بهدف مناقشة تطورات الوضع الوبائي مع تزايد أعداد الإصابات والوفيات نتيجة للفيروس.

يذكر أن مصر- وفقا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة والسكان- تجاوزت يومي الخميس والجمعة الـ1000 إصابة وما يزيد على 50 وفاة لكل يوم منهما.