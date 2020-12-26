التموين: ضبط 70 ألف نوع من المكملات الغذائية مجهولة المصدر بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت إدارتا مباحث التموين بالقاهرة والجيزة حملات أمنية مكبرة لضبط الغش التجاري ومراقبة السواق؛ للحفاظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع. وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة من ضبط.16 قضية بإجمالي مضبوطات 70 ألف و188 عبوة مكملات غذائية وقهوة خضراء وعطور، و3754 قطعة ملابس جاهزة ومصنوعات جلدية وساعات، و150 كيلو بروتين غذائي، بدون مستندات ومجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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