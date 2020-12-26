بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المتاجر بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر بأسلوبي كسر الباب، والمفتاح المصطنع بمدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا، مفادة تمكن وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية عقب قيامها بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي، وهاتف محمول، و2 ماكينة "فيزا كارت")، من داخل مقر إحدى معامل التحاليل الطبية، الكائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب"، وضبط بحوزتهما (سيارة "ميكروباص" مبلغ بسرقتها)، المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وكذا مجموعة من (المفاتيح المصطنعة - عتلة حديدية - مفك - مفتاح - ماسورة حديدية).

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما واعترفا بسرقة السيارة بأسلوب " المفتاح المصطنع"، بقصد استخدامها في وقائع السرقة، وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالي "من متحصلات الواقعة "- هاتف المحمول - إحدى ماكينات "فيزا كارت" المستولى عليهما)، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتخلصهما من الخزينة وماكينة الفيزا كارت الثانية بإلقائهما بمحيط سكن أحدهما.

وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر بأسلوبي " كسر الباب - المفتاح المصطنع"، واعترفا بارتكابهما واقعة سرقة خزينة حديدية بداخلها (مبلغ مالي - جهاز لاب توب - أدوات إطفاء الحريق) من داخل إحدى الشركات - الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما، وكذا مبلغ مالي من متحصلات الواقعة ، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المُستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، كما تم بإرشادهما ضبط الخزينة المستولى عليها "تالفة" بمكان التخلص منها.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة من داخل المساكن والمتاجر بأسلوبي (كسر الباب - المفتاح المصطنع )، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما (صاحب محل مصوغات بالجيزة)، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها من باقي المجنى عليهم على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.