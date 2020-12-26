محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، 210 قطع أسلحة نارية، و258 قضية مخدرات، وتنفيذ 78125 حكما قضائيا متنوعا.
كما أسفرت الجهود عن ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 6 متهمين ارتكبوا 10 حوادث متنوعة، وضبط 26 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، و277 دراجة نارية مخالفة، وتمت إعادة (3 دراجات نارية – 3 سيارات).
كما تم ضبط 20343 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأمن العام": ضبط 210 قطع أسلحة نارية و258 قضية مخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.