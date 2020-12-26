شكرا لقرائتكم خبر عن حملة صباحية لرئيسة «دسوق» لإزالة رصيف خرساني مخالف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت إدارة الإشغالات والإزلات بمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، بإزالة رصيف مخالف بأحدى شوارع المدينة.

وقالت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، صباح اليوم السبت، إن الرصيف مخالف لقانون الإشغالات عبارة عن رصيف خرسانة مخالف بشارع الجيش وتم على فور إزالته.

وأضافت لـ«المصري اليوم»: «لن نسمح بأي تعديات على خط التنظيم أو الشارع، أو أملاك الدولة والأرض الزراعية، وهناك تكليفات من محافظ كفر الشيخ بالتعامل بكل حسم وحزم وقوة مع أصحاب تلك التعديات وإزالتها على نفقتهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم».