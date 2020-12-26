شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 36 ألفا و100 فدان بمحصول القمح في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق زكى صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، إنه تم زراعة 36 ألف و100 فدان بمحصول القمح للموسم الجارى 2020، والذى بدأ في 15 نوفمبر الماضى.

وأشار «صالح» إلى أن المديرية بدأت زراعة الحقول الإرشادية لمحصول القمح، بزمام الإدارات الزراعية للموسم ٢٠٢٠ /٢٠٢١. وأوضح، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المساحة المقررة لزراعتها بمحصول القمح هذا العام 2020، تصل إلى 74 ألف و702 فدان، موزعة على الإدارات الزراعية المختلفة.

ولفت إلى أنه «جرى توفير تقاوى القمح للمحصول الجديد في ادارتى العامرية والمعمورة الزراعيتين، إذ تم توفير أصناف جيزة 171 وجيزة 168 وسدس 14 ومصر 1و مصر 2، وجميزة 9، فيما تم منع زراعة صنف جميزة 11 في الاسكندرية بسبب إصابتها بالصدأ الأصفر العام الماضى خاصة وأننا مقبلون على فصل الشتاء».