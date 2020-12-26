شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة دسوق تتابع سير العمل بمنظومة النظافة بالقرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، على مدار الساعة، سير العمل بمنظومة النظافة بالقرى، تحت إشراف نواب رئيس المدينة لشئون القرى ( 1، 2 ) سند أبوكيله، محمد جميل.

كما تابعت «ماضى»، منظومة النظافة بقرى دسوق واستمرار أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بالوحدات القروية بنطاق قرى مركز دسوق تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى، كفر مجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب واستمرار اعمال الصيانة الدورية وتركيب فرد خامس وذلك في إطار رفع كفاءة الانارة العامة بالمدينة والقرى.