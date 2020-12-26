شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم فتاتي «تيك توك» ومتهم بـ«التحرش».. أهم شخصيات 2020 بحثًا على جوجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض محرك بحث جوجل قائمة لأهم 10 شخصيات بحث عنهم المصريون خلال عام 2020، وضمت القائمة فتاتي تطيبق «تيك توك» وشاب يتم محاكمته حاليًا بتهمة التحرش بفتيات و3 لاعبين كرة وممثل قاوم السرطان حتى انتصر عليه ومؤدي أغاني مهرجانات.

وتصدرت القائمة حنين حسام فتاة تطبيق «تيك توك»، التي جاءت في المركز الأول، وتضمنت القائمة أيضًا فتاة «تيك توك» أخرى هي منة عبدالعزيز والتى تعرضت للاعتداء من جانب أحد الشباب وخرجت في فيديو وعلى وجهها آثار اعتداء واتهمت أحد الشباب باغتصابها وتصويرها بالاكراه، كما ضمت القائمة أحمد بسام زكي الذي يتم محاكمته حاليًا بعدة تهم منها التحرش وهتك العرض واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتهديد فتيات لطلب إقامة علاقة جنسية.

واحتل مؤدى أغاني المهرجانات حسن شاكوش المركز الثاني في القائمة والذى تصدرت أغنيات شارك فيها نصف عدد قائمة أهم 10 أغنيات بحث عنها المصريون على جوجل خلال عام 2020، وضمت القائمة أيضًا الفنان جمال يوسف والذى واجه سرطان البلعوم بشجاعة حتى انتصر عليه، والممثل المصري الهارب إلى تركيا محمد شومان والذى تصدر محرك البحث بعد تبرؤ ابنته منه.

وضمت القائمة أيضًا لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، وكذلك لاعب المنتخب ونادي بيراميدز رمضان صبحي ، كما تضمنت أيضًا يوسف بلايلي لاعب كرة القدم الجزائرى واللاعب في فريق قطر ومنتخب الجزائر الوطني.

وتضمنت القائمة أيضًا الإعلامية أمل عبدالله والتى قدمت حلقة ردًا حلقة لليوتيوبر عبدالشريف الهارب خارج مصر والتى يهاجم فيها مسلسل الاختيار، وبطولات أبطال مصر في سيناء، وحققت المذيعة صدي كبير بحلقتها التي قدمت خلالها ردًا مفحمًا على إدعاءات اليوتيوبر والتى لاقت استحسانًا من المصريين.

قائمة أهم 10 أشخاص بحث عنهم المصريون على موقع جوجل Google خلال عام 2020 :

حنين حسام حسن شاكوش محمد شومان مؤمن زكريا رمضان صبحي أحمد بسام زكي جمال يوسف أمل عبدالله منه عبدالعزيز يوسف البلايلي