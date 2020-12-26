شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار متوسطة على طريق «سفاجا- قنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد طريق (سفاجا- قنا)، صباح اليوم السبت، سقوط أمطار متوسطة الشدة، كما شهدت المنطقة انتشارا للسحب المنخفضة وظاهرتي الرعد والبرق. فيما رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بمختلف مدن ومديريات المحافظة تحسبا لسقوط الأمطار الغزيرة وتحولها للسيول بالأودية الجبلية طبقا لتحذيرات الأرصاد الجوية ووزارة الري. وناشدت أجهزة المرور، السائقين، توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالتعليمات المرورية والسرعات المقررة. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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