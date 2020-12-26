شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: حقيقة نهاية كورونا.. وآليات تنفيذ منع احتفالات رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت برامج «التوك شو» أمس الجمعة، عدد من الموضوعات والقضايا المهمة والمتنوعة التي تهم الرأي العام، من خلال استضافة عدد من الضيوف المتخصصين في الشؤون التي تم طرحها.

«المصري اليوم» يرصد أبرز الموضوعات التي تناولتها البرامج التلفزيونية أمس.

حقيقة بداية نهاية فيروس كورونا

قال دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن بعض العلماء يفسرون تحور فيروس كورونا وظهور سلالات جديدة منه على أنه بداية انتحار الفيروس، حيث يؤدي التحور بعد مرور وقت قصير إلى تحويل المرض إلى مرض موسمي يظهر كل فترة ثم يختفي.

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلته ببرنامج «الحكاية» المعروض على فضائية «mbc مصر» ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، «الأبحاث التي أجريت في مصر من خلال مجموعة متميزة من العلماء المصريين بالمراكز البحثية ومستشفى 57357، تناولت المسح الجيني للفيروس».

وأوضح «اكتشفنا من خلال هذه الأبحاث حوالي خمس طفرات في البروتين الخاص بالفيروس، بمعنى أن الفيروس الذي يلتقطه الفيروس تعرض لخمس طفرات».

تفاصيل تجهيز مستشفايات عزل للأطفال

تحدث دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل تجهيز مستشفى عزل للأطفال، موضحًا أن الأطفال أقل من سنة معرضين للإصابة نتيجة عدم اكتمال الجهاز المناعي وصغر.

وأضاف «كما أن الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكر والربو والحساسية والقلب والسمنة وضعف المناعة، معرضين للمضاعافات في حالة إصابتهم أكثر من أي فئة أخرى».

وأوضح «والدراسات التي تم إجرائها في مصر أثبتت أن نسبة إصابة الأطفال تتراوح بين 5 و10%، وإن كان معظم الأطفال تظهر عليهم أعراض بسيطة وأ لا تظهر عليهم أعراض، ولكن لا بد من وجود أماكن متخصصة لرعاية الفئة المعرضة للخطر من الأطفال».

آليات تنفيذ منع احتفالات رأس السنة

أوضح خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، آليات تنيفذ منع احتفالات رأس السنة في ظل الإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا.

قال «قاسم» في مداخلته ببرنامج «خبر اليوم» المعروض على فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لما جبريل، إنه تم التواصل مع المحافظات منذ الأربعاء الماضي للتأكيد على منع أي احتفالات في المطاعم أو الكافيهات بحيث يتم تحقيق التباعد الاجتماعي«.

وأضاف «وذلك تأكيدًا على قرار وزير التنمية المحلية بغلق المحال العامة» مؤكدًا أنه منذ شهر ديسمبر حتى الآن تم غلق ما يزيد عن 10000 محل عام سواء كان مقهى أو مطعم أو ورشة أو مركز تعليمي نتيجة عدم الالتزام.

وشدد على أنه خلال الفترة المقبلة سيتم التعامل مع المخالفين بمنتهي الجزم والحسم لأننا في جائحة لابد أن يكون الجميع على نفس القدر من الشعور بالمسؤولية.

تفاصيل مد إقامة المصريين العالقين بالخارج

أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تفاصيل عودة الصمريين العالقين بالخارج، موضحة أن رعاية المصريين بالخارج تقتضي تلبية احتياجاتهم والوقوف على أي أزمة يمرون بها.

وأضافت «مكرم» خلال مداخلتها في برنامج «مساء dmc» المُذاع على قناة «dmc» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، «سفاراتنا في الخارج ليس لديهم ما يسمح لهم باتخاذ اللازم فيما يتعلق بالتكفل بمصاريف المصريين في هذه المواقف، لذلك كان لابد من تفعيل مبادرة خلينا سند لبعض في الخارج من خلال الكمصريين المقيمين في إمارة دبي تحديدًا لأن أغلب الأعداد متواجدة هناك.

وأوضحت «أيضًا استعنا بنواب البرلمان مثل الدكتور عباس السادات ومن المبادرة المستشار مينا زاهر الذي تواصل مع المصريين في الفنادق للحصول على حقيقة وضعهم، كما يتعاون مع عباس السادات للتصرف فيما يتعلق بدفع إقامات المصريين».

وأشارت إلى أن الكويت أعلنت فتح أبوابها مع بداية يناير المقبل، وفي هذه الحالة ستكون الأمور كما كان مخطط له، أما إذا تم مد فترة الإغلاق مرة أخرى فسيتم تقنين أوضاع المواطنين بالتنسيق مع وزارة السياحة«.

وتابعت «كان هناك تعاون أيضًا مع وزارة التضامن الاجتماعي، ورجال الأعمال المصريين المتواجدين في الإمارات لمساعدة جميع المواطنين الذين لم تكن حالتهم المادية تسمح بمد إقامتهم».