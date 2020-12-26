شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفض رد المحكمة.. السبت المقبل نظر قضية المتهم بقتل سيدة الإسكندرية حرقا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر محكمة جنايات الاسكندرية يوم السبت المقبل قضية محاكمة المتهم بقتل سيدة الاسكندرية حرقا أمام ذات الدائرة وذلك بعد رفض رد المحكمة الذي تقدم به المتهم.

وكانت الدائرة الثالثة مدنى بمحكمة استئناف الإسكندرية المنعقدة بأبيس، رفضت المذكرة التي تقدم بها محامي المتهم «إبراهيم.آل» لرد هيئة المحكمة الدائرة الاولى جنايات برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق ومحمد فؤاد، واستمرارها في نظر القضية.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المدعو «إبراهيم.ال» إلى محاكمة عاجلة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ «سامية حجازي»، ربة منزل، حرقا.

وتبين من التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، انتقامًا من اتهامها إياه بسرقة منقولات من جيرانها، وأعد لذلك كمية من مادة «البنزين» سريعة الاشتعال وقداحة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم المذكور اقتحم غرفة نومها، وسكب عليها «البنزين» وسحبها عنوة إلى خارج المسكن ثم أشعل النار فيها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها قاصدًا بذلك قتلها.

واستمعت النيابة العامة لشهادة 6 أشخاص وطفلين – أحفادها- وتعرفهم على المتهم حال عرضه عليهم عرضًا قانونيًا بالتحقيقات، فضلا عن ما ثبت بتقرير إجراء الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي بشأن سبب وفاة المجني عليها وكيفية حدوث إصابتها.

وشملت أدلة النيابة تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية حول فحص الآثار المادية العالقة بمسرح الجريمة، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة.

وحصلت النيابة على لقطات أُخذت من إحدى كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث حال توجهه لارتكابه جريمته، وما ثبت بتقرير المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية من إصابة المتهم بحرق من الدرجة الثانية في ساعده الأيسر.