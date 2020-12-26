شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب أول توربينتين لطاقة الرياح بمحطة كهرباء غرب بكر بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة ليكلا، تركيب أول توربين في مشروع غرب بكر لطاقة الرياح بمنطقة خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، وهو ما يمثل خطوة هامة في هذا المشروع الذي بدأ أعمال الإنشاءات في فبراير الماضى، ومن المقرر بدء تشغيل المشروع نهاية العام القادم حيث شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين شركة لكيلا المنفذه للمشروع والشركة المصرية لنقل الكهرباء في العام الماضى.

وسيوفر المشروع 250 ميجاوات إضافية من الطاقة النظيفة للشبكة القومية للكهرباء، كما سيمنع المشروع أكثر من 550 ألف طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون كل سنة، ويدعم المشروع خطة قطاع الكهرباء للوصول إلى انتاج ٢٠٪ من الطاقات المتجددة بحلول عام ٢٠٢٢.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهها المشروع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد استمر البناء خلال الأشهر الماضية، وخلال هذه الفترة كانت الأولوية الرئيسية لليكيلا هي دعم الصحة وسلامة جميع الموظفين والمقاولين والشركاء المشاركين في البناء، وانطلاقاً من استراتيجيتها لدعم المجتمعات المحلية التي تعمل فيها، فقد تبرعت ليكيلا بـ 4400 رزمة من الإمدادات الوقائية بما في ذلك أقنعة الوجه ومعقمات الأيدي لسكان رأس غارب لتوفير الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وقال كريس أنتونوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة ليكيلا: «أن رؤية أول توربين يتم تركيبه في أي مزرعة رياح هي لحظة مثيرة، ونظرًا لأن هذا هو أول مشروع لنا في مصر، فإنه يضفي شعوراً بالفخر من خلال التقدم الذي استطعنا تحقيقه. وتأتى هذه الخطوة بعد الإنجازات التي تم تحقيقها في كل من جنوب إفريقيا والسنغال، مما يؤكد على قدرتنا على توفير طاقة نظيفة بأسعار تنافسية في جميع أنحاء القارة القارة الأفريقية».

وقال فيصل عيسى مدير عام شركة ليكيلا مصر، أن المشروع يأتى ضمن خطة مصر للطاقة المتجددة، ومن خلال تشغيل أول توربين في مشروع غرب بكر فإننا نساهم للتقدم نحو هذا الهدف، وأضاف ان فيروس كورونا شكّل تحديا امامنا خلال الفترة الماضية ونؤكد التزاماتنا للوصول إلى التشغيل التجاري المتفق عليه مع وزارة الكهرباء.

وإلى جانب التقدم في أعمال البناء في مشروع غرب بكر، فقد أحرز المشروع العديد من النجاحات. ففي أكتوبر 2020، حصلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على جائزة AIM2020 لأفضل مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشروع غرب بكر لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات.