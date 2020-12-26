شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تفاجئ مخابز بلدية ومحال بـ8 إدارات وتحرر 262 محضرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع أسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية ومخازن الأدوية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ8 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 262 محضراً بمخالفات متنوعة.

قامت إدارة الرقابة التموينية، برئاسة سليمان الطيب، مدير الإدارة، بحملات موسعة أسفرت عن تحرير 36 محضرا تنوعت بين 26 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 21 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف بيع بأزيد، ومحضر تجميع سلع تموينية داخل محل بقالة حافة وضبط 60 كجم سكر و24 زجاجة زيت.

وفى إدارة تموين وسط، حررت الحملة 20 محضرا شملت 16 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، كما تم سحب 4 عينات من الدقيق من 4 مطاحن للتحليل، وتسوية صفرية لمطحنين.

بينما في إدارة تموين المنتزة، أسفرت الحملة عن تحرير 29 محضرا، شملت 13 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 9 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و8 محضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين شرق، حررت الحملة 47 محضرا تنوعت بين 17 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و21 محضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار والسلع الغذائية والمنظفات والأسواق، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر بقال تموينى مخالف، و3 محاضر للمنشآت بدون ترخيص، كما تم سحب عينات دقيق ومكرونة للتحليل. بينما في إدارة تموين العامرية، حررت الحملة 49 محضرا شملت 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و12 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و11 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية والأسواق، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضرين لمخابز سياحية بدون ترخيص .

وحررت إدارة تموين العجمى، 54 محضر تنوعت بين 21 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و15 محضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و6 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر ثلاجة مواد غذائية مخالفة. وفى إدارة تموين غرب والجمرك، حررت الحملة 21 محضر شملت 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر محطة تموين سيارات مخالفة، و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر بيع كارت شحن محمول بسعر أزيد، و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.

كما حررت إدارة تموين برج العرب، 6 محاضر شملت 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر توقف أحد محطات تموين السيارات بدون إذن مسبق من التموين. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.